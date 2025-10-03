В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Світ

Reuters: ХАМАС заявляє про згоду звільнити всіх ізраїльських заручників

Йдеться як про живих, так і про мертвих заручників.

Reuters: ХАМАС заявляє про згоду звільнити всіх ізраїльських заручників
Бійці ХАМАС в Газі, 27 травня 2021 р.
Фото: EPA/UPG

ХАМАС відреагував на пропозицію президента США Дональда Трамп щодо Гази.

Про це повідомляє Reuters.

ХАМАС заявив, що погодився звільнити всіх ізраїльських заручників, живих чи мертвих, згідно з умовами пропозиції президента США Дональда Трампа.

Також організація висловила готовність негайно розпочати посередницькі переговори для обговорення деталей.

  • Після контактів посередників з керівниками військового крила угруповання ХАМАС у Газі BBC стало відомо, що палестинські бойовики не мають наміру погоджуватися на мирний план Дональда Трампа.

  • Президент США Дональд Трамп оголосив дедлайн до кінця тижня, аби палестинське угруповання ХАМАС погодилось на його мирний план для Смуги Гази, у протилежному випадку Трамп погрожує "небаченим пеклом".

  • Країни Перської затоки планують просувати план президента США Дональда Трампа щодо Гази незалежно від того, чи прийме його ХАМАС.
﻿
