Reuters: ХАМАС заявляє про згоду звільнити всіх ізраїльських заручників

ХАМАС відреагував на пропозицію президента США Дональда Трамп щодо Гази.
Про це повідомляє Reuters.
ХАМАС заявив, що погодився звільнити всіх ізраїльських заручників, живих чи мертвих, згідно з умовами пропозиції президента США Дональда Трампа.
Також організація висловила готовність негайно розпочати посередницькі переговори для обговорення деталей.
-
Після контактів посередників з керівниками військового крила угруповання ХАМАС у Газі BBC стало відомо, що палестинські бойовики не мають наміру погоджуватися на мирний план Дональда Трампа.
-
Президент США Дональд Трамп оголосив дедлайн до кінця тижня, аби палестинське угруповання ХАМАС погодилось на його мирний план для Смуги Гази, у протилежному випадку Трамп погрожує "небаченим пеклом".
- Країни Перської затоки планують просувати план президента США Дональда Трампа щодо Гази незалежно від того, чи прийме його ХАМАС.