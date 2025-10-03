В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаПолітика

Країни Перської затоки готові до плану Трампа щодо Гази незалежно від згоди ХАМАС

Високопоставлений чиновник ХАМАС запевнив, що відповідь на пропозицію Трампа очікується “дуже скоро”.

Країни Перської затоки готові до плану Трампа щодо Гази незалежно від згоди ХАМАС
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Країни Перської затоки планують просувати план президента США Дональда Трампа щодо Гази незалежно від того, чи прийме його ХАМАС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що формується консенсус щодо необхідності просування плану для палестинського анклаву, позбавляючи ХАМАС права вето.

Ця позиція підкреслює акцент, який країни Перської затоки надають пом'якшенню регіональної нестабільності, просуваючись уперед у реалізації планів економічного розвитку, таких як “Бачення 2030” Саудівської Аравії. 

В свою чергу високопоставлений чиновник ХАМАС запевнив, що відповідь на пропозицію Трампа очікується “дуже скоро”, і що організація “шукає сірі зони” для співпраці, сигналізуючи про те, що навряд чи просто прийме її або взагалі відкине.

Один з чиновників Перської затоки назвав пропозицію Трампа найкращою з початку війни та сказав, що ніхто не бажає втрачати цю можливість.

Водночас посадовці країн Перської затоки визнають, що план Трампа недосконалий і місцями розпливчастий, підкреслюючи необхідність уточнення таких деталей, як терміни, фінансування та логістика відправки миротворців в зону активних бойових дій. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies