Країни Перської затоки готові до плану Трампа щодо Гази незалежно від згоди ХАМАС

Високопоставлений чиновник ХАМАС запевнив, що відповідь на пропозицію Трампа очікується “дуже скоро”.

Країни Перської затоки планують просувати план президента США Дональда Трампа щодо Гази незалежно від того, чи прийме його ХАМАС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що формується консенсус щодо необхідності просування плану для палестинського анклаву, позбавляючи ХАМАС права вето.

Ця позиція підкреслює акцент, який країни Перської затоки надають пом'якшенню регіональної нестабільності, просуваючись уперед у реалізації планів економічного розвитку, таких як “Бачення 2030” Саудівської Аравії.

В свою чергу високопоставлений чиновник ХАМАС запевнив, що відповідь на пропозицію Трампа очікується “дуже скоро”, і що організація “шукає сірі зони” для співпраці, сигналізуючи про те, що навряд чи просто прийме її або взагалі відкине.

Один з чиновників Перської затоки назвав пропозицію Трампа найкращою з початку війни та сказав, що ніхто не бажає втрачати цю можливість.

Водночас посадовці країн Перської затоки визнають, що план Трампа недосконалий і місцями розпливчастий, підкреслюючи необхідність уточнення таких деталей, як терміни, фінансування та логістика відправки миротворців в зону активних бойових дій.