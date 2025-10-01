Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаПолітика

Зеленський закликав Європу посилити санкційний тиск на Росію

Також президент закликав створити "стіну дронів".

Зеленський закликав Європу посилити санкційний тиск на Росію
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до європейських лідерів закликав до спільних дій для зміцнення оборони та протидії російській агресії.

Зеленський повідомив, що вже сьогодні увечері прибуде до Данії, де українські військові спільно з партнерами працюють над створенням системи захисту від дронів. За його словами, ця тема є не лише технічною, а й політичною, адже російські гібридні атаки становлять загрозу для всієї Європи.

"Жодна країна у Європі не має більше досвіду, ніж Україна, у захисті від дронів і ракет. Я вважаю, що Європі необхідно якомога швидше створити "Стіну дронів", – наголосив Президент. 

Він підкреслив, що це питання стосується не лише України чи східного флангу, а й усіх країн ЄС, зокрема тих, що мають вихід до Балтійського моря.

Зеленський також закликав якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії та посилити обмеження на закупівлю російської нафти. Він підкреслив, що рішуча позиція Європи сприятиме тіснішій співпраці зі США: «Рішучі дії Європи посилять реакцію США. А ті, хто обирає зв’язки з Росією замість Америки, йдуть проти обох – Європи та США».

Окремо глава держави нагадав про заморожені російські активи, які мають бути спрямовані на оборону й відновлення України, та закликав країни ЄС приєднатися до програми PURL, що передбачає фінансування українського оборонного виробництва.

Зеленський наголосив, що українські військові зупиняють плани Росії з наступу, тримають оборону на найскладніших напрямках та завдають ударів по паливній інфраструктурі РФ. Він також заявив про готовність України до відкриття переговорного кластера "Основи" на шляху до членства в Євросоюзі й закликав до реального прогресу у процесі розширення ЄС.

"Європа має дотримувати своїх обіцянок так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання", – резюмував Президент.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies