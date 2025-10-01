Зеленський закликав Європу посилити санкційний тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до європейських лідерів закликав до спільних дій для зміцнення оборони та протидії російській агресії.

Зеленський повідомив, що вже сьогодні увечері прибуде до Данії, де українські військові спільно з партнерами працюють над створенням системи захисту від дронів. За його словами, ця тема є не лише технічною, а й політичною, адже російські гібридні атаки становлять загрозу для всієї Європи.

"Жодна країна у Європі не має більше досвіду, ніж Україна, у захисті від дронів і ракет. Я вважаю, що Європі необхідно якомога швидше створити "Стіну дронів", – наголосив Президент.

Він підкреслив, що це питання стосується не лише України чи східного флангу, а й усіх країн ЄС, зокрема тих, що мають вихід до Балтійського моря.

Зеленський також закликав якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії та посилити обмеження на закупівлю російської нафти. Він підкреслив, що рішуча позиція Європи сприятиме тіснішій співпраці зі США: «Рішучі дії Європи посилять реакцію США. А ті, хто обирає зв’язки з Росією замість Америки, йдуть проти обох – Європи та США».

Окремо глава держави нагадав про заморожені російські активи, які мають бути спрямовані на оборону й відновлення України, та закликав країни ЄС приєднатися до програми PURL, що передбачає фінансування українського оборонного виробництва.

Зеленський наголосив, що українські військові зупиняють плани Росії з наступу, тримають оборону на найскладніших напрямках та завдають ударів по паливній інфраструктурі РФ. Він також заявив про готовність України до відкриття переговорного кластера "Основи" на шляху до членства в Євросоюзі й закликав до реального прогресу у процесі розширення ЄС.

"Європа має дотримувати своїх обіцянок так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання", – резюмував Президент.