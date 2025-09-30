В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Пов'язаний з олігархом-втікачем Іланом Шором блок “Перемога” не визнає результатів парламентських виборів у Молдові

“Перемога” звинувачує владу у порушеннях, фальсифікаціях та прямого втручанні у виборчий процес.

Пов'язаний з олігархом-втікачем Іланом Шором блок “Перемога” не визнає результатів парламентських виборів у Молдові
Ілюстративне фото
Фото: Блок «Перемога»

Пов'язаний з олігархом-втікачем Іланом Шором проросійський блок “Перемога” відмовився визнавати результати парламентських виборів у Молдові.

“Оголошені цифри – результат тотальних порушень, фальсифікацій та прямого втручання влади у виборчий процес. PAS провела зухвалу і продуману політичну операцію з утримання влади. Безпрецедентний тиск на опозиційних кандидатів, незаконні обшуки та арешти напередодні голосування, блокування доступу до дільниць — це відбувалося на очах у всіх громадян країни”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, Маю Санду звинувачують у тому, що вона у день голосування “буквально не сходила з екранів ТБ, знову і знову виходячи в ефір із загрозливими закликами”. На думку блоку “Перемога”, це пряме втручання у вибори та порушення закону.

Також проросійський блок заявляє, що виборці у Молдові проголосували проти PAS, і тому результати дільниць не оприлюднюють. 

“Ці “вибори” не є легітимними. Блок “Перемога” виборюватиме відновлення реальної волі громадян”, - наголосили у блоці, пов'язаному із олігархом-втікачем.

  • У Молдові суд визнав депутатку Марину Таубер, пов’язану з олігархом-утікачем Іланом Шором, винною у справі про незаконне фінансування неконституційної партії “Шор”. Таубер засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Також їй заборонили протягом п’яти років обіймати державні посади та займатися бухгалтерською діяльністю у політичних партіях.
