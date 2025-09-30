Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Фон дер Ляєн: Україна отримає від ЄС 2 млрд євро на виробництво дронів

Це дозволяє Україні використовувати свій повний потенціал, а ЄС зможе отримати користь від цієї технології.

Очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Євросоюз уклав з Україною угоду про скерування 2 мільярдів євро на виробництво безпілотників. 

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії у Брюсселі.

"Ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на безпілотні літальні апарати. Тепер це дає змогу Україні нарощувати обсяги і використовувати свій потенціал повною мірою", – зазначила вона. 

За її словами, необхідно продовжувати і посилювати військову підтримку України, якщо Європа вважає Україну "першою лінією оборони". 

Фон дер Ляєн вважає, що це також дасть змогу Європейському Союзу скористатися перевагами цієї технології.

Вона наголосила, що Європа повинна "дати сильну та єдину відповідь" на вторгнення російських дронів в її повітряний простір.

"Тому ми запропонуємо негайні заходи для створення "стіни дронів" у рамках ініціативи Eastern Flank Watch. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та НАТО", — сказала президентка. 
