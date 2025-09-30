«Українська команда» оголосила великий збір на антидронові сіткомети до Дня захисника

Волонтерський штаб «Українська команда» напередодні Дня захисника України оголосив великий збір на сіткомети. Це дієвий засіб захисту наших бійців від російських FPV-дронів, який вже довів свою ефективність на фронті. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Завтра День захисників та захисниць України. Ми продовжуємо збирати на сіткомети. Вони вже дуже круто працюють на передовій. Валять дрони навіть на оптоволокні. Наше завдання: ще більше мінусувати ворожі дрони й рятувати життя наших», - повідомляє «Українська команда».

Волонтери закликають українців долучатися до збору, щоб допомогти нашим бійцям на передовій.

«Формула проста: більше донатів – більше сіткометів – більше збитих дронів – більше врятованих життів наших захисників! Долучайся до збору! Захистимо тих, хто захищає нас!», - закликають в «Українській команді».

Долучитися до збору:

Приватбанк https://shorturl.at/UKctj

Монобанк https://send.monobank.ua/jar/43vWdpNtGg