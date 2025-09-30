Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаПолітика

Зеленський провів нараду щодо синхронізації антиросійських санкцій із партнерами

У вересні Україна ухвалила п'ять санкційних рішень.

Зеленський провів нараду щодо синхронізації антиросійських санкцій із партнерами
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо посилення санкційної політики та синхронізації антиросійських санкцій із партнерами.

Про це повідомляє Офіс президента.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і радник – уповноважений Глави держави з питань санкційної політики Владислав Власюк доповіли про результати – нові санкційні кроки та синхронізацію санкцій із партнерами.

У вересні Україна ухвалила п'ять санкційних рішень. Загалом санкції запроваджені проти 166 фізичних і 127 юридичних осіб. Це ті, хто допомагає російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, пропагандисти, проросійські діячі з Молдови та особи, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму. Крім того, Україна синхронізувала британські санкції в українській юрисдикції. 

Також 15 вересня Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії представила робочий документ "Нові санкції, щоб змусити РФ погодитися на припинення вогню в Україні", у якому містяться рекомендації посилити обмеження проти енергетичного та фінансового секторів РФ.

У Зеленського зазначили, що цього місяця важливі санкційні кроки також зробили США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія. 

Зокрема, Сполучені Штати додали 32 суб’єкти до списку компаній та організацій, яким заборонено або обмежено імпорт американських товарів і технологій без спеціальної ліцензії. 

Велика Британія схвалила два санкційні пакети. До одного з них увійшло 100 позицій: 70 танкерів, 27 компаній, виробників і постачальників для російського ВПК і три фізичні особи. Другий стосується 10 осіб, повʼязаних із викраденням українських дітей. 

Японія запровадила санкції проти компаній російського ВПК, осіб, причетних до депортації українських дітей та анексії Криму. 

Австралія застосувала санкції проти 95 танкерів тіньового флоту Росії. Крім того, Австралія, Японія, Канада й Нова Зеландія підтримали рішення про запровадження цінової стелі на російську нафту та встановили ціну 47,60 доларів за барель. 

У кожному із цих пакетів враховані пропозиції та вже запроваджені санкції України. Наша країна продовжує координацію з партнерами та очікує на ухвалення 19-го санкційного пакета Євросоюзу якнайшвидше. 

Зеленський доручив розпочати роботу над продовженням дії тих санкцій, термін яких спливає, та прискорити синхронізацію українських санкцій з боку партнерів. За його словами, Міністерство закордонних справ та інші державні інституції мають оперативно супроводжувати роботу з посилення санкційної політики.
