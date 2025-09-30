Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Келлог дистанціювався від попередньої заяви щодо “Томагавків” і наголосив, що не має інформації про остаточне рішення

Раніше Кіт Келлог, коментуючи заявив Трампа та Венса, висловив думку, що з боку США немає заборони для України здійснювати удари по РФ американськими “Томагавками”, які ймовірно отримає Україна.

Келлог дистанціювався від попередньої заяви щодо “Томагавків” і наголосив, що не має інформації про остаточне рішення
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог дистанціювався від своїх попередніх коментарів щодо планів США відповісти на запит президента України Володимира Зеленського щодо американських крилатих ракет далекого радіуса дії «Томагавк» для здійснення ударів по території Росії, передає The Guardian. 

Виступаючи на Варшавському форумі безпеки, Келлог наголосив, що говорив лише про публічні заяви і не має жодної інформації про процес чи остаточне рішення.

Водночас він наголосив на важливості «Томагавків», заявивши, що це «дуже передова ракетна система», і якщо її використання буде дозволено, вона «змінить динаміку будь-якого військового конфлікту», оскільки додасть ще один рівень «невизначеності» через свої можливості.

  • Раніше спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що, судячи з заяв Трампа та Венса, з боку США немає заборони для України здійснювати удари по РФ американськими “Томагавками”, які ймовірно отримає Україна.
  • Український президент раніше заявив, що Трамп підтримав удари по енергетичній інфраструктурі і по місцях виробництва ракет і дронів у Росії, якщо та завдаватиме аналогічних ударів по Україні.
