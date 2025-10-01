Більшість українців вважає, що країна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення Росії, - опитування

Серед причин називають те, що влада не доклала для цього необхідних зусиль, а також те, що населення не вірило і не готувалося.

Переважна більшість опитаних українців вважає, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, переважна більшість українців (81%) продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення (пів року тому було стільки ж). З них 37% вважають, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. А решта 44% вважають, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми.

16% вважають, що Україна зробила скоріше чи повністю достатньо для підготовки – 16%. З них 14% - що Україна скоріше зробила достатньо, хоча були деякі прорахунки. А вважають, що Україна повністю достатньо все зробила лише 2%.

Фото: КМІС

У всіх регіонах України більшість громадян вважають, що докладені Україною зусилля були недостатніми.

Для тих, хто відповів, що Україна зробила недостатньо для підготовки до великої війни, ставилося додаткове запитання про можливі, на їх думку, причини.

Так, відносна більшість респондентів говорили про те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (46% серед тих, хто вважає, що Україна не була готовою; у лютому 2025 року було 41%).

Крім цього, досить багато респондентів говорили, що саме населення не вірило і не готувалося (35%, у лютому 2025 року – 32%), що Росія володіла занадто великими ресурсами (21%, раніше – 15%), про вплив проросійських сил та агентів (17%, раніше – 21%), про те, що військове командування не змогло докласти належних зусиль (15%, раніше – 13%), про недостатню підтримку Заходу (15%, раніше – 16%), про те, що за цей період об’єктивно неможливо підготуватися і все врахувати (14%, раніше – 10%).

Фото: КМІС

"...Якщо історики досі дискують про стратегію і тактику, вдалі та хибні кроки, наприклад, часів Першої світової війни, з якої пройшло понад 100 років і яка добре задокументована, то не варто очікувати простих пояснень про нашу війну. І при цьому громадська думка не може бути використана для оцінки об’єктивного рівня (не)готовності до війни. Люди не мають для цього достатньої інформації і їх відповіді скоріше показують ступінь довіри до влади і результат інформаційної війни та політичної боротьби в інформаційному просторі. Дискусії про підготовку до вторгнення мають бути конструктивними і спокійними. І важливо орієнтуватися на майбутнє, а не тонути в минулому...", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.