У Херсонській області росіяни вбили двох людей і поранили чотирьох

Від російських атак постраждали 30 населених пунктів області.

Упродовж доби у Херсонській області від російських атак загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Ворог атакував 30 населених пунктів області.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Дніпровське, Олександрівка, Кізомис, Інгулець, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Осокорівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Львове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватний автомобіль та мопед.