Сирський: у вересні Росія випустила по Україні майже 6900 дронів

У вересні РФ застосувала по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 – типу "шахед".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головкома, окупанти постійно змінюють тактику застосування безпілотників. «Так, російські загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню. Активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі», - зауважив Сирський.

Він анонсував збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів, відповідні рішення про посилення ППО вже ухвалили.

«Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування. Триває вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення», - розповів головнокомандувач.

Сирський додав, що формують командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил.

«Розвиваємо й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. Вводимо у стрій нові екіпажі. Застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські БпЛА на більших висотах. Тож готуємо нові екіпажі літаків для виконання цих завдань», - повідомив головком.

Крім того, триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів.