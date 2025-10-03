В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Генштаб: Сили спецоперацій уразили російські системи ППО у Воронезькій області РФ

ССО уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий РЛК "Сопка-2".

Генштаб: Сили спецоперацій уразили російські системи ППО у Воронезькій області РФ
Фото: Генштаб

Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили ударними дронами  російські РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2". 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС росії Бутурлинівка у Воронезькій області РФ. 

ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка, Воронезької обл. 

"Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БпЛА, але не склалося. ССО ЗС України продовжують завдавати важких ударів для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу", — зазначають у повідомленні. 
