РФ атакувала критичну інфраструктуру Сумщини

Частина населених пунктів залишилася без світла.

відключення світла
Фото: pixabay

4 жовтня Росія атакувала критичну інфраструктуру Сумщини.

Як повідомило «Сумиобленерго», знеструмлені місто Шостка і частково Шосткинський район.

«Енергетики працюють над відновленням електропостачання», - запевнили у компанії.
