РФ атакувала критичну інфраструктуру Сумщини

4 жовтня Росія атакувала критичну інфраструктуру Сумщини.
Як повідомило «Сумиобленерго», знеструмлені місто Шостка і частково Шосткинський район.
«Енергетики працюють над відновленням електропостачання», - запевнили у компанії.
- Того ж дня окупанти атакували залізницю у Шостці. Є поранені люди.
- Останніми днями ворог прицільно б’є по українській енергетиці. Під обстріл потрапила критична інфраструктура у Златополі на Харківщині. Також знеструмлена частина Донеччини. Відключення світла ввели на Чернігівщині. І вже котрий день фіксують блекаут на Запорізькій АЕС.