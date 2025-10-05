Росіяни скинули авіабомби на житловий будинок Слов'янська на Донеччині

Російські окупанти скинули авіаубомби на багатоповерхівку у місті Слов'янськ. Відомо про вісьмох постраждалих.

Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Вчора, приблизно о 22:40, наше місто зазнало чергового ворожого обстрілу. Приліт трьох КАБ у центральну частину. Два влучання у девʼятиповерхівку на вул Центральній, 22 і одне влучання у школу мистецтв", — ідеться у повідомленні.

Відомо про 8 поранених. Серед них одна дитина — хлопчик 13-ти років. Усім надається необхідна медична допомога.