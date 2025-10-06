У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
На Харківщині від російських обстрілів загинули дві людини, і ще 5 – постраждали

Ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів області.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 2 людей, і  5– постраждали.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові постраждали жінки 83 і 38 років та чоловіки 67 і 63 років. 

У селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждала 37-річна жінка, а у с. Колодязне Дворічанської громади загинули 50-річний і 35-річний чоловіки.

Ворог атакував Новобаварський і Шевченківський райони Харкова 16 БпЛА.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 16 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, 4 автомобілі;
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Куп'янськ-Вузловий, с. Колодязне); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гороховатка).

У Харкові тимчасово без електропостачання перебуває 21 881 абонент.  А споживачам селища Високий Харківського району повністю відновили електропостачання.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 133 людини. Залишилися 67 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 6208 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.

  • Вчора росіяни атакували два автомобілі на Харківщині. В результаті загинули дві людини і постраждала волонтерка.
