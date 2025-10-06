На Харківщині від російських обстрілів загинули дві людини, і ще 5 – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 2 людей, і 5– постраждали.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові постраждали жінки 83 і 38 років та чоловіки 67 і 63 років.

У селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждала 37-річна жінка, а у с. Колодязне Дворічанської громади загинули 50-річний і 35-річний чоловіки.

Ворог атакував Новобаварський і Шевченківський райони Харкова 16 БпЛА.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:

16 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

5 fpv-дронів;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, 4 автомобілі;

у Куп'янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Куп'янськ-Вузловий, с. Колодязне);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гороховатка).

У Харкові тимчасово без електропостачання перебуває 21 881 абонент. А споживачам селища Високий Харківського району повністю відновили електропостачання.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 133 людини. Залишилися 67 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 6208 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.