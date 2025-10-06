У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Росіяни атакують Харків, у місті лунають вибухи

За попередньою інформацією, в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа.

Ввечері 6 жовтня російська армія завдала ударів по Харкову.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Попередньо, під ворожим ударом БпЛА - Індустріальний район Харкова”, - написав начальник ОВА, і додав, що інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше Олег Синєгубов зазначив, що за попередньою інформацією, в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа, і медики прямують на місце атаки окупантів.

“Після вибухів у Харкові у частині міста спостерігаються перебої з електропостачанням”, - повідомило “Суспільне Харків”.

Станом на 22:57 у місті пролунало вже 18 вибухів.
