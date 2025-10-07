У Львові на місці вбивства Парубія встановили меморіальну дошку і посадили дерево

У Львові відкрили меморіальну дошку пам'яті колишнього спікера парламенту (2016-2019 роки), секретаря Ради нацбезпеки й оборони, учасника усіх революцій незалежної України, коменданта Майдану під час Революції гідності, Героя України Андрія Парубія.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Меморіальну дошку встановили на фасаді будинку на вулиці Єфремова, біля якого 30 серпня цього року вбили політика. Відкривали її батько і дочка Парубія.
"Путін двічі оголошував йому смертний вирок. Йому не дали охорони... Я казав «бережись», бо знаю, що таке «м*скаль». Він говорив, що на своїй землі", ‒ сказав під час відкриття Володимир Парубій, батько політика.
"Це вбивство сколихнуло не лише Львів, а весь світ. Це велика втрата для нас усіх. Громада завжди памʼятатиме Андрія", ‒ зазначив мер Львова Андрій Садовий.
Також на місці вбивства політика посадили дерево і запалили лампадки.
Вбивство Андрія Парубія
- Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.
- Затриманий - 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину. Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів "помсти владі". Він додав, що Парубія вбив, бо він був "поруч" і якби жив в Вінниці, то міг б вбити "Петю" (ймовірно, п'ятого президента Петра Порошенка).
- Суд Львова обрав йому запобіжний захід - 60 днів під вартою без права внесення застави. Також йому повідомили ще одну підозру - в державній зраді.
- 1 жовтня президент Володимир Зеленський присвоїв Парубію звання Героя України посмертно.