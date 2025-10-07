У Львові на місці вбивства Парубія встановили меморіальну дошку і посадили дерево

У Львові відкрили меморіальну дошку пам'яті колишнього спікера парламенту (2016-2019 роки), секретаря Ради нацбезпеки й оборони, учасника усіх революцій незалежної України, коменданта Майдану під час Революції гідності, Героя України Андрія Парубія.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Меморіальну дошку встановили на фасаді будинку на вулиці Єфремова, біля якого 30 серпня цього року вбили політика. Відкривали її батько і дочка Парубія.

"Путін двічі оголошував йому смертний вирок. Йому не дали охорони... Я казав «бережись», бо знаю, що таке «м*скаль». Він говорив, що на своїй землі", ‒ сказав під час відкриття Володимир Парубій, батько політика.

"Це вбивство сколихнуло не лише Львів, а весь світ. Це велика втрата для нас усіх. Громада завжди памʼятатиме Андрія", ‒ зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Також на місці вбивства політика посадили дерево і запалили лампадки.

Вбивство Андрія Парубія