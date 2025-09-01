Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаПраво

Вбивство Парубія: затриманому 52-річному львів'янину повідомили про підозру

Тривають обшуки за місцями проживання і перебування підозрюваного. 

Авто поліції
Фото: Львівська обласна прокуратура

Затриманому раніше 52-річному львів’янину оголосили про підозру у вбивстві народного депутата і громадського діяча, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозру підписав керівник відомства Микола Мерет. 

За його словами, підозра ґрунтується на "об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".

Дії підозрюваного кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі із затриманим тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.

Фото: Львівська обласна прокуратура
  • 30 серпня у м. Львові вбили народного депутата Андрія Парубія. У Львові та в області ввели спеціальну операцію "Сирена".
  • 31 серпня, місце перебування підозрюваного встановили, його затримали на території Хмельницької області.
  • Начальник Національної поліції Іван Вигівський пізніше повідомив деталі про затримання підозрюваного в убивстві. За даними правоохоронців, чоловік тривалий час готувався і стежив за політиком. 
  • Прощання з Парубієм відбудеться 2 вересня у Львові. У Києві 1 вересня пройде вечір пам'яті. 
