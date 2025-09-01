Вбивство Парубія: затриманому 52-річному львів'янину повідомили про підозру

Тривають обшуки за місцями проживання і перебування підозрюваного.

Затриманому раніше 52-річному львів’янину оголосили про підозру у вбивстві народного депутата і громадського діяча, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозру підписав керівник відомства Микола Мерет.

За його словами, підозра ґрунтується на "об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".

Дії підозрюваного кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі із затриманим тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.

Фото: Львівська обласна прокуратура Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія оголосили про підозру