Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові

Колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі.
Про це повідомила міська рада.
У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра відбудеться парастас.
2 вересня о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.
"Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання – на Личаківському цвинтарі", - йдеться в повідомленні.
Раніше сьогодні повідомлялося, що на будівлі Верховної Ради на три дні приспустили державний прапор в пам'ять про Андрія Парубія.
- 30 серпня у Львові вбили народного депутата, колишнього спікера Ради Андрія Парубія. У поліції розповіли, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі міста. Трохи пізніше інформацію про вбивство політика підтвердив президент Володимир Зеленський, додавши, що до розслідування та пошуку вбивці залучені всі необхідні сили й засоби.
- Для затримання вбивці у Львові оголосили спецоперацію “Сирена”.
- Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що Парубій незадовго до свого вбивства звертався із заявою про надання йому держохорони, але отримав відмову. В УДО відповіли, що відомство "виконувало задачі виключно в межах законодавства" і заявили, що після припинення повноважень ексспікер парламенту забезпечується державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком.
- Про те, ким був Андрій Парубій, читайте в матеріалі LB.ua.