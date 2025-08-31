Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові

Колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі.

Про це повідомила міська рада.

У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра відбудеться парастас.

2 вересня о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.

"Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання – на Личаківському цвинтарі", - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на будівлі Верховної Ради на три дні приспустили державний прапор в пам'ять про Андрія Парубія.