Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові

Церемонія прощання розпочнеться о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра.

Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

Колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі.

Про це повідомила міська рада.

У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра відбудеться парастас. 

2 вересня о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.

"Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання – на Личаківському цвинтарі", - йдеться в повідомленні. 

Раніше сьогодні повідомлялося, що на будівлі Верховної Ради на три дні приспустили державний прапор в пам'ять про Андрія Парубія.

  • 30 серпня у Львові вбили народного депутата, колишнього спікера Ради Андрія Парубія. У поліції розповіли, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі міста. Трохи пізніше інформацію про вбивство політика підтвердив президент Володимир Зеленський, додавши, що до розслідування та пошуку вбивці залучені всі необхідні сили й засоби.
  • Для затримання вбивці у Львові оголосили спецоперацію “Сирена”.
  • Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що Парубій незадовго до свого вбивства звертався із заявою про надання йому держохорони, але отримав відмову. В УДО відповіли, що відомство "виконувало задачі виключно в межах законодавства" і заявили, що після припинення повноважень ексспікер парламенту забезпечується державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком.
  • Про те, ким був Андрій Парубій, читайте в матеріалі LB.ua.
