Цього року навчання у школах розпочали 3,5 млн дітей

В університетах навчатимуться понад 178 тисяч молодих людей (без урахування вступників до військових та інших спеціалізованих закладів).

Сьогодні, 1 вересня, 3 млн 500 тисяч школярів розпочали новий навчальний рік.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Попри війну більшість дітей сіли за парти офлайн. За рік ми змогли повернути понад 100 тисяч учнів у класи", – написав він у фейсбуці.

4 релоковані школи з Донеччини відчинилися у нових містах. Загалом у країні налічують 56 релокованих шкіл.

"Ще понад 338 тисяч дітей, які сьогодні не можуть почати навчальний рік в Україні, продовжують здобувати освіту дистанційно в українських школах. Ми підтримуємо їхній зв’язок із додомом", – зазначив міністр і додав, що для багатьох це спосіб залишатися частиною своєї школи й спільноти, навіть якщо фізично вони поки змушені бути далеко.

До українських університетів вирішили вступити понад 178 тисяч молодих людей (без урахування вступників до військових та інших спеціалізованих закладів). Понад 50% з них отримають фінансову допомогу.

Уже подано понад 66 тисяч заяв на вступ до профтехів та понад 248 тисяч – до закладів фахової передвищої освіти. Вступна кампанія ще триватиме до жовтня.