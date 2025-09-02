У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 324 людини, у тому числі 30 дітей.

Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 1 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 2 вересня.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, 5 господарчих будівель, інфраструктурний об'єкт і 4 одиниці транспорту. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і двоповерхівку. У Беззаботівці Олександрівської громади пошкоджено склад, адмінбудівлю і 2 приватні будинки. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі і промислову будівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
