У Херсонській області через агресію РФ загинули люди, поранених – 14

Ворог атакував 33 населені пункти. 

У Херсонській області через агресію РФ загинули люди, поранених – 14

Унаслідок російської агресії на Херсонщині загинули люди. Поранені 14 мешканців області. 

Як написав сьогодні очільник ОВА Олександр Прокудін, російські загарбники обірвали життя жителя села Станіслав. Внаслідок учорашнього ворожого обстрілу травми, несумісні з життям, дістав 46-річний чоловік. 

А вчора зранку окупанти обстріляли з артилерії Антонівку, через що смертельні поранення дістав місцевий мешканець.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Янтарне, Дослідне, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Берислав, Томарине, Зміївка, Високе, Тягинка, Дудчани, Костирка, Червоний Маяк, Осокорівка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Хрещенівка, Шилова Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

  • Нещодавно через атаку дрона на Херсонщині постраждала вагітна жінка.
﻿
