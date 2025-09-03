В Києві громадянин вкусив поліцейського за руку

Під час проведення заходів оповіщення, військовослужбовці та поліцейські зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів, але той вкусив поліцейського за руку.

Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

Зазначається, що в процесі перевірки виявилось, що громадянин розшукується по 210 ст. КУпАП.

“Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно. В подальшому була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку”, - повідомили в ТЦК.

Після цього поліцейські вирішили надягнути кайданки на порушника, і попросили допомоги у військовослужбовців ТЦК.

Чоловіка доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.