"АТЕШ": у т.о. Луганську зафіксоване переміщення російських військ у Запорізькому напрямку

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зафіксували переміщення колон російської техніки РФ у тимчасово окупованому Луганську. Частину техніки "перекидають" до окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомили в "АТЕШ".

Колони техніки агенти руху зафіксували в Луганську. За їх даними, частину техніки відводять в тил для відновлення, залишки — переміщують на інші ділянки фронту.

"Що вціліло, то перекидається на Запорізький напрямок. За підтвердженою інформацією, в останній місяць техніку активно вивозять з регіону для посилення більш пріоритетних напрямків для окупаційних військ", повідомили в "АТЕШ".

Техніку постійно перевіряють та виявляють, що більша її частина не може їхати самостійно: вантажівки окупантів регулярно зупиняються на обочинах через поломки.

Усю інформацію про переміщення техніки РФ та місця стоянок агенти "АТЕШ" передали Силам оборони України.