​На Одещині чоловік викрав авто ТЦК, яке мало його везти на ВЛК, і поїхав додому

На Одещині судитимуть 43-річного місцевого жителя, який викрав службовий автомобіль ТЦК та СП, коли мав їхати проходити військово-лікарську комісію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія сталася у серпні. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, незважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Автівку зловмисник покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з важливими особистими документами.

Поліцейські оперативно розшукали порушника та вилучили в нього чужі речі. Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а вчинив його "спонтанно".

Наразі йому висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу – в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами. Максимальне покарання за ці правопорушення – до пʼяти років позбавлення волі.

