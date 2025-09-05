Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоПодії

​На Одещині чоловік викрав авто ТЦК, яке мало його везти на ВЛК, і поїхав додому

Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а вчинив його "спонтанно".

​На Одещині чоловік викрав авто ТЦК, яке мало його везти на ВЛК, і поїхав додому
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП

На Одещині судитимуть 43-річного місцевого жителя, який викрав службовий автомобіль ТЦК та СП, коли мав їхати проходити військово-лікарську комісію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Подія сталася у серпні. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, незважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Автівку зловмисник покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з важливими особистими документами.

Поліцейські оперативно розшукали порушника та вилучили в нього чужі речі. Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а вчинив його "спонтанно".

Наразі йому висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу – в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами. Максимальне покарання за ці правопорушення – до пʼяти років позбавлення волі. 

Як повідомлялося, з 1 вересня працівники ТЦК та СП мають обов’язково використовувати нагрудні камери.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies