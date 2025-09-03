Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Міноборони роз'яснили використання бодікамер працівниками ТЦК та СП

Міністерство оборони затвердило спеціальну Інструкцію, яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.

У Міноборони роз'яснили використання бодікамер працівниками ТЦК та СП
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП

Міністерство оборони затвердило спеціальну Інструкцію, яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.

Як нагадали у оборонному відомстві, із 1 вересня передбачене обов’язкове використання нагрудних камер представниками ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення. Мета такої ініціативи – забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян. 

Також Міноборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, яка дозволить уніфікувати та централізувати процес відеофіксації та унеможливить зловживання. 

Використання боді-камер учасниками груп оповіщення вже врегульоване законодавчо. Уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час пред’явлення та перевірки документів, вручення повісток чи інших адміністративних процедур. 

Затверджена інструкція передбачає, що:  

  • Уповноважений представник ТЦК та СП, який використовує камеру, зобов’язаний повідомляти про це осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація.
  • Запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення.
  • Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо).
  • Під час здійснення відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом). У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках.
  • Учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Після завершення роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер. 

Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ – така архітектура  нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ становитиме 30 днів з дати завантаження. Але цей строк може бути збільшено у разі:  

  • використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;
  • під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;
  • під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;
  • фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;
  • інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою – безпосередньо керівник центру комплектування.

Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

  • За даними Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ, протягом серпня надійшли повідомлення про 41 інцидент за участю військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies