У Міноборони роз'яснили використання бодікамер працівниками ТЦК та СП

Міністерство оборони затвердило спеціальну Інструкцію, яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.

Як нагадали у оборонному відомстві, із 1 вересня передбачене обов’язкове використання нагрудних камер представниками ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення. Мета такої ініціативи – забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян.

Також Міноборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, яка дозволить уніфікувати та централізувати процес відеофіксації та унеможливить зловживання.

Використання боді-камер учасниками груп оповіщення вже врегульоване законодавчо. Уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час пред’явлення та перевірки документів, вручення повісток чи інших адміністративних процедур.

Затверджена інструкція передбачає, що:

Уповноважений представник ТЦК та СП, який використовує камеру, зобов'язаний повідомляти про це осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація.

Запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов'язків щодо здійснення заходів оповіщення.

Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об'єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов'язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо).

Під час здійснення відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом). У випадках, пов'язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках.

Учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Після завершення роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер.

Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ – така архітектура нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ становитиме 30 днів з дати завантаження. Але цей строк може бути збільшено у разі:

використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;

під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;

під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;

фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;

інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою – безпосередньо керівник центру комплектування.

Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.