Міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував розширення мережі військових ліцеїв в Україні.

“Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася. Міноборони працює над тим, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей”, – запевнив міністр оборони.

Денис Шмигаль зазначив, що серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, і влада створить всі умови для її розвитку.

“Військова освіта - основа сучасного українського війська. Знання дають змогу перемагати на полі бою, демонструвати кмітливість, стійкість духу й винахідливість під час воєнних", - наголосив Шмигаль.