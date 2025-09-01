Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Шмигаль анонсував розширення мережі військових ліцеїв в Україні

В планах - щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей. 

Шмигаль анонсував розширення мережі військових ліцеїв в Україні
Курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував розширення мережі військових ліцеїв в Україні.

“Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася. Міноборони працює над тим, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей”, – запевнив міністр оборони.

Денис Шмигаль зазначив, що серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, і влада створить всі умови для її розвитку.

“Військова освіта - основа сучасного українського війська. Знання дають змогу перемагати на полі бою, демонструвати кмітливість, стійкість духу й винахідливість під час воєнних", - наголосив Шмигаль.
