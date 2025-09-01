Міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував розширення мережі військових ліцеїв в Україні.
“Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася. Міноборони працює над тим, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей”, – запевнив міністр оборони.
Денис Шмигаль зазначив, що серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, і влада створить всі умови для її розвитку.
“Військова освіта - основа сучасного українського війська. Знання дають змогу перемагати на полі бою, демонструвати кмітливість, стійкість духу й винахідливість під час воєнних", - наголосив Шмигаль.