Окупанти атакували з БпЛА автомобіль на Херсонщині

Сьогодні, 2 вересня, російські військові вкотре атакували цивільних мешканців у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Сьогодні вранці окупанти атакували з БпЛА автомобіль у Молодіжному”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни скинули на автомобіль вибухівку з дрона. Внаслідок цього постраждала 36-річна жінка - вона дістала мінно-вибухову травму, струс головного мозку, садна плеча, шиї та голови.
Медики надали потерпілій необхідну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.
- До лікарні звернулись троє жителів Білозерки, котрі постраждали через російські атаки 1 вересня.