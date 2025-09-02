Окупанти атакували з БпЛА автомобіль на Херсонщині

Сьогодні, 2 вересня, російські військові вкотре атакували цивільних мешканців у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Сьогодні вранці окупанти атакували з БпЛА автомобіль у Молодіжному”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни скинули на автомобіль вибухівку з дрона. Внаслідок цього постраждала 36-річна жінка - вона дістала мінно-вибухову травму, струс головного мозку, садна плеча, шиї та голови.

Медики надали потерпілій необхідну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.