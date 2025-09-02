Що відомо про ракету «Фламінго»?
Окупанти атакували з БпЛА автомобіль на Херсонщині

Внаслідок обстрілу поранення дістала мирна мешканка.

Сьогодні, 2 вересня, російські військові вкотре атакували цивільних мешканців у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА. 

“Сьогодні вранці окупанти атакували з БпЛА автомобіль у Молодіжному”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни скинули на автомобіль вибухівку з дрона. Внаслідок цього постраждала 36-річна жінка - вона дістала мінно-вибухову травму, струс головного мозку, садна плеча, шиї та голови. 

Медики надали потерпілій необхідну допомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.
