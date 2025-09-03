Росіяни вкотре атакували Нікопольщину: є жертви, пошкоджені будинки

Під обстрілами також опинилася Синельниківщина.

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами та били з артилерії. У Нікополі загинули та поранені цивільні.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ударів БпЛА та артилерією цілий день здригалася Нікопольщина. Агресор атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади", — зазначається у повідомленні.

Унаслідок обстрілів загинув чоловік, також постраждала – 49-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Зайнялися три приватні будинки, вогонь охопив і дві господарські споруди, ще одна – побита. Потрощені 8 осель. Пошкоджені також інфраструктура та гараж.

Безпілотниками ворог атакував Синельниківщину. Удари прийшлися по Межівській та Петропавлівській громадах.

Загорілися 2 приватні будинки, вантажівка, мікроавтобус.