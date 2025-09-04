Зеленський: з США обговорюють новий формат для посилення протиповітряної оборони України

Якщо Трамп погодиться, то про деталі формату повідомлять.

Президент Володимир Зеленський розповів деталі про рамкові напрацювання гарантій безпеки для України, погоджених 26 країнами коаліції охочих. На брифінгу в Парижі він сказав, що це сильна українська армія, збройне виробництво в Україні, виробництво в Європі, різні програми закупівлі дефіцитної зброї, зокрема ППО, у США, а також – членство в Євросоюзі.

Також це заборона на зменшення чисельності армії України. А з боку партнерів є домовленість про присутність іноземних військ в Україні.

“Поки що не готовий казати в кількості, хоча, якщо чесно, ми уже ділимось між собою. Ми розуміємо кількість тих, хто вже погодився”, – сказав президент.

Також обговорюють бекстоп США. Формат залученості США поки невідомий, але певні елементи вже зрозумілі, сказав Зеленський.

Стосовно ППО розглядають новий формат. Якщо президент Дональд Трамп схвалить, то деталі про нього розкажуть.

4 вересня в Парижі відбулася зустріч коаліції охочих. Участь в ній взяли 35 країн – рекордна кількість. 26 з них погодилися надіслати контингент або допомогти в обороні неба і моря, сказав Макрон. За результатами зустрічі провели телефонну розмову з американським президентом.



