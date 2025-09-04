Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: з США обговорюють новий формат для посилення протиповітряної оборони України

Якщо Трамп погодиться, то про деталі формату повідомлять. 

Зеленський: з США обговорюють новий формат для посилення протиповітряної оборони України
Володимир Зеленський 4 вересня
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський розповів деталі про рамкові напрацювання гарантій безпеки для України, погоджених 26 країнами коаліції охочих. На брифінгу в Парижі він сказав, що це сильна українська армія, збройне виробництво в Україні, виробництво в Європі, різні програми закупівлі дефіцитної зброї, зокрема ППО, у США, а також – членство в Євросоюзі.

Також це заборона на зменшення чисельності армії України. А з боку партнерів є домовленість про присутність іноземних військ в Україні.

“Поки що не готовий казати в кількості, хоча, якщо чесно, ми уже ділимось між собою. Ми розуміємо кількість тих, хто вже погодився”, – сказав президент.

Також обговорюють бекстоп США. Формат залученості США поки невідомий, але певні елементи вже зрозумілі, сказав Зеленський. 

Стосовно ППО розглядають новий формат. Якщо президент Дональд Трамп схвалить, то деталі про нього розкажуть.

  • 4 вересня в Парижі відбулася зустріч коаліції охочих. Участь в ній взяли 35 країн – рекордна кількість. 26 з них погодилися надіслати контингент або допомогти в обороні неба і моря, сказав Макрон. За результатами зустрічі провели телефонну розмову з американським президентом.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies