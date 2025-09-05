“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​ВАКС наклав санкції на екснардепа Олійника, який у 2014 році втік у Росію

У дохід держави стягнули деякі його активи. 

​ВАКС наклав санкції на екснардепа Олійника, який у 2014 році втік у Росію
Архівне фото
Фото: Макс Левин

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції про застосування санкції до колишнього народного депутата України VII скликання (від партії "Партія регіонів") Володимира Олійника.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

За даними відомства, в дохід держави стягнули такі активи:

  • 1/2 та 1/4 об’єктів нерухомого майна в Черкасах
  • 1/2 об’єкта нерухомості в Київській області
  • 1/2 самохідного, моторного прогулянкового судна.

Водночас суд відмовив у частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в компанії "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", яка належить дружині колишнього парламентаря Людмилі Олійник.

  • Олійник після Революції Гідності виїхав до Росії, де подав позов до суду щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом і в грудні 2016 отримав відповідне рішення. Він також є одним із засновників організації антиукраїнського спрямування так званого "Комітету спасіння України" та активно бере участь в російських пропагандистських програмах.
  • Олійник підтримує та поширює наративи російської пропаганди. У вересні 2022 року СБУ повідомила йому, а також іншому колишньому нардепу Олегу Царьову про підозру в державній зраді та незаконному перетині державного кордону. За даними СБУ, підозрювані прибули на тоді окуповану частину Київщини "для допомоги встановленню на ній окупаційного режиму".
