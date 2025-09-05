​ВАКС наклав санкції на екснардепа Олійника, який у 2014 році втік у Росію

У дохід держави стягнули деякі його активи.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції про застосування санкції до колишнього народного депутата України VII скликання (від партії "Партія регіонів") Володимира Олійника.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

За даними відомства, в дохід держави стягнули такі активи:

1/2 та 1/4 об’єктів нерухомого майна в Черкасах

1/2 об’єкта нерухомості в Київській області

1/2 самохідного, моторного прогулянкового судна.

Водночас суд відмовив у частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в компанії "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", яка належить дружині колишнього парламентаря Людмилі Олійник.