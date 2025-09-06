Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
З лінії фронту на Донеччині евакуювали понад 80 дітей

Окупанти за добу обстріляли 36 населених пунктів.

З лінії фронту на Донеччині евакуювали понад 80 дітей
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж минулої доби росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Є руйнування і жертви серед цивільних.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Добропіллі пошкоджено склади, у Білицькому 1 людина загинула і пошкоджено будинок. У Лимані пошкоджено 2 будинки, у Райгородку Миколаївської громади пошкоджено крамницю. 

У Слов'янську пошкоджено будинок і промислове приміщення. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 2 адмінбудівлі, пташник і авто, у Роздоллі пошкоджено 11 будинків, у Новостепанівці — 8, у Дмитроколиному — 5. 

У Новосамарському Новодонецької громади пошкоджено будинок і 3 господарчі споруди. В Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі і лінію електропередач.

У Сіверську 3 людини загинули, пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 575 людей, у тому числі 81 дитину.
