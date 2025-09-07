Одна людина загинула, шестеро постраждали: наслідки російського терору на Харківщині

Протягом минулої доби під російськими ударами опинилися 14 населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, шестеро осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У м. Куп’янськ загинула 66-річна жінка, постраждали 25-річний чоловік і ще один чоловік та жінка, дані яких встановлюються. У с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік. У селі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 53-річний чоловік. У с. Осиново Куп’янської громади постраждав 84-річний чоловік.

Також до медзакладу доставили 63-річну жінку, яка зазнала поранень у м. Куп’янськ 5 вересня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

6 fpv-дронів;

2 БпЛА (тип встановлюється).

У Куп'янському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (м. Куп’янськ), 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, с. Нечволодівка); адмінбудівлю, трактор (сел. Приколотне);

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоплатонівка); 4 приватні будинки (с. Андріївка);

У Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (с. Ковалі);

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Верхня Самара).

"Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 126 людей. Залишилося 24 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 1812 людей", — ідеться у повідомленні.