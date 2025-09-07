Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Одна людина загинула, шестеро постраждали: наслідки російського терору на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Одна людина загинула, шестеро постраждали: наслідки російського терору на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби під російськими ударами опинилися 14 населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, шестеро осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У м. Куп’янськ загинула 66-річна жінка, постраждали 25-річний чоловік і ще один чоловік та жінка, дані яких встановлюються. У с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік. У селі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 53-річний чоловік. У с. Осиново Куп’янської громади постраждав 84-річний чоловік. 

Також до медзакладу доставили 63-річну жінку, яка зазнала поранень у м. Куп’янськ 5 вересня. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

У Куп'янському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (м. Куп’янськ), 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, с. Нечволодівка); адмінбудівлю, трактор (сел. Приколотне);

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоплатонівка); 4 приватні будинки (с. Андріївка);

У Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (с. Ковалі); 

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Верхня Самара).

"Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 126 людей. Залишилося 24 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 1812 людей", — ідеться у повідомленні.
