За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1089060 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно склали;
- особового складу – близько 1089060 (+910)
- танків – 11168 (+5)
- бойових броньованих машин – 23258 (+4)
- артилерійських систем – 32545 (+29)
- РСЗВ – 1481 (+0)
- засоби ППО – 1217 (+0)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461)
- крилаті ракети – 3691 (+5)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61135 (+81)
- спеціальна техніка – 3961 (+0).
Дані уточнюються.