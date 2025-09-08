Росія вже втратила в Україні близько 1089060 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1089060 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно склали;

особового складу – близько 1089060 (+910)

танків – 11168 (+5)

бойових броньованих машин – 23258 (+4)

артилерійських систем – 32545 (+29)

РСЗВ – 1481 (+0)

засоби ППО – 1217 (+0)

літаків – 422 (+0)

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461)

крилаті ракети – 3691 (+5)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61135 (+81)

спеціальна техніка – 3961 (+0).

Дані уточнюються.