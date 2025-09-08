У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1089060 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1089060 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно склали;

  • особового складу – близько 1089060 (+910) 
  • танків – 11168 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 23258 (+4)
  • артилерійських систем – 32545 (+29)
  • РСЗВ – 1481 (+0)
  • засоби ППО – 1217 (+0)
  • літаків – 422 (+0)
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461)
  • крилаті ракети – 3691 (+5)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61135 (+81)
  • спеціальна техніка – 3961 (+0).

Дані уточнюються. 
