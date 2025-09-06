Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За добу Сили безпілотних систем знищили 825 ворожих цілей

Загалом підрозділи СБС знищили 3713 цілей, з них 972 – особовий склад противника.

За добу Сили безпілотних систем знищили 825 ворожих цілей
Фото: Сили безпілотних систем

Сили безпілотних систем упродовж минулої доби знищили 825 ворожих цілей.

Про це розповіли у СБС.

Протягом доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено/знищено 825 цілей противника. Зокрема:

  • 230 одиниць особового складу, з яких 126 – ліквідовано;
  • 12 точок вильоту пілотів БпЛА;
  • 14 артилерійських систем;
  • 40 одиниць автомобільної техніки;
  • 29 мотоциклів;
  • 52 безпілотні літальні апарати противника типу «коптер» та «крило».

Загалом упродовж тижня знищено/уражено 3713 цілей, з них 972 – особовий склад противника.

  • На нафтопереробному заводі у російській Рязані в ніч на 5 вересня унаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі почали оприлюднювати у мережі світлини та відео із загравою, яку було видно практично з усіх точок міста.
