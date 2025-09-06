За добу Сили безпілотних систем знищили 825 ворожих цілей

Сили безпілотних систем упродовж минулої доби знищили 825 ворожих цілей.
Про це розповіли у СБС.
Протягом доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено/знищено 825 цілей противника. Зокрема:
- 230 одиниць особового складу, з яких 126 – ліквідовано;
- 12 точок вильоту пілотів БпЛА;
- 14 артилерійських систем;
- 40 одиниць автомобільної техніки;
- 29 мотоциклів;
- 52 безпілотні літальні апарати противника типу «коптер» та «крило».
Загалом упродовж тижня знищено/уражено 3713 цілей, з них 972 – особовий склад противника.
- На нафтопереробному заводі у російській Рязані в ніч на 5 вересня унаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі почали оприлюднювати у мережі світлини та відео із загравою, яку було видно практично з усіх точок міста.