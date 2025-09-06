“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками, є постраждалі (оновлено)

За останніми даними, бійці ДСНС врятували з-під завалів людину, ще двоє людей постраждали.

Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками, є постраждалі (оновлено)
Фото: телеграм / Іван Федоров

Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА, повідомив очільник обласної адміністрації Іван Федоров. 

У місті сталося кілька пожеж. 

Жінка дістала поранень. У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство. 

Згодом Федоров повідомив, що пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки внаслідок атаки окупантів на Запоріжжя.

У частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі - покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі.

Після оголошення «відбою» районні адміністрації проведуть обстеження територій, щоб зафіксувати всі пошкодження.

Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт - зокрема закриватимуть вікна у житлових будинках, аби захистити людей і їхні помешкання.

Оновлено. ДСНС повідомило, що внаслідок обстрілу врятували людину, ще двоє постраждали.

Ввечері 6 вересня ворог атакував місто безпілотниками. Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів одну людину. Попередньо ще двоє людей отримали травми.

Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди. На місці працюють усі екстрені служби.
