У Кременчуці відновили автомобільний рух мостом через Дніпро, пошкодженим внаслідок нічної атаки росіян

У Кременчуці Полтавської області відновили автомобільний рух мостом через Дніпро, який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Рух поїздів через міст тимчасово зупинений.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Рух автомобільного транспорту через міст вже відновлено. Це стало можливим завдяки оперативній роботі залізничників та міської влади, які швидко організували відновлювальні роботи, задіяли всі необхідні ресурси та техніку й в надстислі терміни уможливили безпечний проїзд автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

Щоб забезпечити залізничне сполучення, між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі курсують автобуси.

Для всіх, хто потребує додаткової інформації, працює гаряча лінія Укрзалізниці: 0 800 50 3111 (дзвінки безкоштовні).

Як повідомлялося, в ніч на 7 вересня російська армія завдала масованого удару по Полтавській області. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро.