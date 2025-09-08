“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела: в Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині

Вибухи пролунали саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Є загиблі та поранені.

Джерела: в Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині
вибух
Фото: Сергій Горбунов

В Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині, повідомляють джерела LB.ua.

8 вересня поблизу російського Хабаровська стався вибух біля військової частини 6912, військовослужбовці якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України. 

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. 

Вибухи трапилися близько 9-ої ранку — саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська. 

Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію. 

Військова частина 6912 — 748-й окремий батальйон оперативного призначення росгвардії, м. Хабаровськ, який брав участь у повномасштабній агресії проти України, згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.

  • У листопаді 2023 СБУ повідомила про підозру військовому РФ, який отримав "героя Росії" за розстріли людей в Бучі. Це – Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.
  • Київська прокуратура встановила, що під час окупації Київщини росіяни закатували понад тисячу українців.
  • У березні, після року звільнення Бучі, Офіс Генерального прокурора продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Так, на річницю до суду передали ще одну справу. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.
  • СБУ встановила особи 4 окупантів, які на Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл. У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies