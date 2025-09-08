Джерела: в Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині

В Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині, повідомляють джерела LB.ua.
8 вересня поблизу російського Хабаровська стався вибух біля військової частини 6912, військовослужбовці якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України.
Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.
Вибухи трапилися близько 9-ої ранку — саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.
Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію.
Військова частина 6912 — 748-й окремий батальйон оперативного призначення росгвардії, м. Хабаровськ, який брав участь у повномасштабній агресії проти України, згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.
- У листопаді 2023 СБУ повідомила про підозру військовому РФ, який отримав "героя Росії" за розстріли людей в Бучі. Це – Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.
- Київська прокуратура встановила, що під час окупації Київщини росіяни закатували понад тисячу українців.
- У березні, після року звільнення Бучі, Офіс Генерального прокурора продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Так, на річницю до суду передали ще одну справу. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.
- СБУ встановила особи 4 окупантів, які на Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл. У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.