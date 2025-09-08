Джерела: в Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині

Вибухи пролунали саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Є загиблі та поранені.

В Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині, повідомляють джерела LB.ua.

8 вересня поблизу російського Хабаровська стався вибух біля військової частини 6912, військовослужбовці якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України.

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.

Вибухи трапилися близько 9-ої ранку — саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію.

Військова частина 6912 — 748-й окремий батальйон оперативного призначення росгвардії, м. Хабаровськ, який брав участь у повномасштабній агресії проти України, згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.