На Дніпропетровщині російський дрон атакував рятувальників

Російський FPV-дрон атакував автомобіль рятувальників під час гасіння пожежі у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє ДСНС України.

"На Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, росіяни цілеспрямовано атакували рятувальників під час ліквідації пожежі", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що FPV-дрон пошкодив пожежно-рятувальний автомобіль. Зі співробітників ДСНС ніхто не постраждав.