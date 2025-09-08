“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Генштаб: Сили оборони стримують наступ ворожих військ по всій лінії фронту

Від початку доби на фронті відбулося 77 боєзіткнень.

Генштаб: Сили оборони стримують наступ ворожих військ по всій лінії фронту
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 77.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Нововасилівка, Біла Береза, Старикове, Гірки, Дорошівка, Кружок, Шалигіне Сумської області; Залізний Міст, Орликівка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки, ще два зіткнення триває. Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Мирного.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Колодязі, Торське, а також у бік Шандриголового — чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян двічі намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії у районах Міньківки, Ступочок та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки та Полтавки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 25 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще шість зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Маліївка, Новоєгорівка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбника у бік Антонівського мосту. Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Миколаївка.
﻿
