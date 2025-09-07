​У Сухопутних військах перевіряють інформацію про вимагання грошей з військовозобов’язаних на одному зі збірних пунктів

У Сухопутних військах відреагували на повідомлення в соцмережах про нібито факти вимагання грошей з військовозобов’язаних на одному зі збірних пунктів.

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

"Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування", - йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах також запевнили, що для боротьби з хабарництвом:

Посилюють контроль та аудит: проводять регулярні внутрішні перевірки ТЦК та СП, аналізуючи всі процедури — від мобілізації до проходження ВЛК. На збірних пунктах цілодобово несуть чергування старші офіцери з числа керівного складу ТЦК та СП, а також представники правоохоронних органів.

Впроваджують цифрові інструменти: системи, як-от «Оберіг», які забезпечують прозорий облік військовозобов’язаних та мінімізують людський фактор.

Навчають персонал - проводять тренінги з етики та антикорупційної поведінки для військовослужбовців ТЦК.

Розвивають рекрутинг: рекрутингові центри дозволяють громадянам обирати підрозділ, що зменшує ризик зловживань.

Запускаємо гарячі лінії: для оперативного реагування на скарги створені спеціальні канали зв’язку, куди можна повідомити про факти корупції.

"Усі повідомлення про можливі факти хабарництва чи зловживань негайно передаються до відповідних структур для ретельного розслідування. У разі підтвердження таких фактів винні особи притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Причетні до корупції військовослужбовці чи працівники ТЦК негайно звільняються. Інформація про виявлені факти корупційних дій оприлюднюється, щоб відновити довіру суспільства", - йдеться в повідомленні.