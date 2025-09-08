МАГАТЕ: росіяни порушили майже всі принципи ядерної безпеки на окупованій ЗАЕС

Наразі станція залежить лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі, що є вкрай критичним.

Через захоплення Росією Запорізької АЕС на об’єкті зруйновано майже всі основні принципи ядерної безпеки.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керуючих агентства, пише "РБК-Україна".

За словами Гроссі, на ЗАЕС наразі порушено шість із семи ключових "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про фундаментальні елементи, визначені МАГАТЕ ще на початку війни:

збереження фізичної цілісності об’єкта;

справність і працездатність обладнання;

відсутність тиску чи впливу на персонал;

стабільне енергопостачання;

безперервне постачання необхідних матеріалів і ресурсів;

радіаційний моніторинг;

надійні канали комунікації.

Гроссі наголошує, що зараз станція залежить лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі, що є критичнии для її стабільності. Всі енергоблоки перебувають у режимі холодної зупинки, і жоден із них не може бути введений в експлуатацію безпечно.

Крім того, в охолоджувальному басейні рівень води впав до 13,4 метра — лише трохи вище за небезпечну межу у 12 метрів, за якої системи охолодження перестають працювати.

Гроссі наполягає на необхідності якнайшвидшого будівництва насосної станції для забезпечення надійного охолодження реакторів. Водночас тривалі бойові дії в районі станції лише посилюють загрозу та викликають серйозне занепокоєння міжнародної спільноти.