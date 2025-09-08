Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Поліцейські евакуювали трьох людей із Берислава

Будинки евакуйованих зазнали значних руйнувань.

Поліцейські евакуювали трьох людей із Берислава
Фото: Скріншот з відео

З Берислава Херсонської області, який щоденно зазнає російських атак, працівники поліції евакуювали трьох місцевих жителів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“66-річна жінка разом зі своїм 70-річним чоловіком, а також їх 58-річна знайома вже не могли жити під постійними обстрілами. Будинки людей зазнали значних руйнувань, тож вони прийняли важке рішення залишити рідне місто та звернулися по допомогу до правоохоронців”, - розповіли в поліції.

Співробітники поліції вивезли громадян до стабілізаційного пункту на броньованому автомобілі. Звідти мирні мешканці вирушать до родичів в іншу область.

В поліції зауважили, що евакуацію ускладнювали не лише обстріли окупантів, але й замінування ними евакуаційних шляхів.

“Нині російські війська розкидають не лише міни-"пелюстки", а й інші, більш небезпечні вибухові пристрої, які несуть смертельну загрозу для мирного населення”, - наголосили правоохоронці.
