Прикордонники не виключають провокацій під час російсько-білоруських навчань “Захід-2025” наступного тижня

У відомстві зазначають, що одним із завдань таких дій може бути спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.

Прикордонники не виключають провокацій під час російсько-білоруських навчань “Захід-2025” наступного тижня
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 5 вересня заявив, що російсько-білоруські навчання “Захід-2025” можуть супроводжуватися провокаціями, передає РБК-Україна.

"Станом на зараз, якщо говорити про те, що ми фіксуємо поряд нашого кордону, то якогось нарощення угрупувань на території Білорусі у напрямку нашого кордону немає. І ситуація безпосередньо по лінії кордону, на щастя, не змінилася", - пояснив Демченко.

Він підкреслив, що сама присутність російських військ у Білорусі становить загрозу, і Україна не може дозволити собі розслабитися.

"Білорусь продовжує підтримувати Росію, а, власне, якщо говорити про дії країни-терористки, то не виключається і провокації, і треба розуміти, що інформаційний вплив під час цих навчань буде присутнім для того, щоб нагнітати ситуацію", - зазначив речник ДПСУ.

Як додав Демченко, одним із завдань таких дій може стати спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.

Активна фаза російсько-білоруських навчань “Захід-2025” запланована на 12-16 вересня, до них залучать понад 13 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, в кінці серпня керівник ГУР Кирило Буданов попередив, що про підготовку Росією масштабної інформаційної атаки на тлі спільних навчань із Білоруссю “Захід-2025”. За його словами, передусім об'єктом інформаційної атаки стануть країни Балтії.
