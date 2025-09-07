Найбільше зіткнень на фронті сьогодні було на Покровському напрямку, ‒ Генштаб

Станом на 16:00 від початку цієї доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сергіївське, Михальчина-Слобода, Заріччя, Клюси ‒ Чернігівська область; Білокопитове, Бунякино ‒ Сумська область.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення, з яких два триває. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворожих військ, ще 5 бойових зіткнень тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 3 намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 9 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Дерилового. Шість боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали 2 атаки противника. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки та Григорівки, один бій йде досі.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 5 штурмових дій у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 14 атак противника, два бойові зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районі Комишувахи та у напрямку Філії. Наші воїни відбили один ворожий штурм, ще три атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки загарбників у бік Степногірська та Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка. Ворог на напрямку наступальний дій не проводив.

На решті напрямків – без особливих змін.