Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
Найбільше зіткнень на фронті сьогодні було на Покровському напрямку, ‒ Генштаб

Станом на 16:00 від початку цієї доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. 

Фото: Генштаб

Станом на 16:00 від початку цієї доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сергіївське, Михальчина-Слобода, Заріччя, Клюси ‒ Чернігівська область; Білокопитове, Бунякино ‒ Сумська область. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення, з яких два триває. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворожих військ, ще 5 бойових зіткнень тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 3 намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 9 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Дерилового. Шість боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали 2 атаки противника. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки та Григорівки, один бій йде досі.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 5 штурмових дій у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 14 атак противника, два бойові зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районі Комишувахи та у напрямку Філії. Наші воїни відбили один ворожий штурм, ще три атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки загарбників у бік Степногірська та Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка. Ворог на напрямку наступальний дій не проводив.

На решті напрямків – без особливих змін.
