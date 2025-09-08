“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
За минулий тиждень російські окупанти поранили на Харківщині 25 цивільних, серед поранених дитина

Через терор РФ 5 людей загинули.

За минулий тиждень російські окупанти поранили на Харківщині 25 цивільних, серед поранених дитина
Фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області. За тиждень через російський терор загинули 5 людей, 25 зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 52 населені пункти Харківської області, в тому числі м. Харків. Внаслідок обстрілів постраждали 25 людей, серед них – 6-річна дівчинка, 5 людей загинуло.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету 2 людини загинули, 2 – постраждали.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: ракети, КАБи, безпілотники різних типів:

  • 1 ракету (тип встановлюється);
  • 9 КАБ;
  • 17 БпЛА типу "Герань-2";
  • 12 БпЛА типу "Шахед";
  • 4 БпЛА типу "Ланцет";
  • 8 БпЛА типу "Молнія";
  • 21 fpv-дрон;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні будинки, 10 приватних будинків, магазин, аптеку, адмінбудівлю, трактор, 2 автомобілі, гараж.

Суттєві пошкодження зафіксовані в Ізюмському районі: 18 приватних будинків, адмінбудівля, господарча споруда.

У Харкові ворог пошкодив скління вікон навчального закладу.

Підрозділи ДСНС загасили 26 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.

Знешкодили 622 вибухонебезпечні предмети.
