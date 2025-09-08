За минулий тиждень російські окупанти поранили на Харківщині 25 цивільних, серед поранених дитина

Підрозділи ДСНС загасили 26 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету 2 людини загинули , 2 – постраждали.

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 52 населені пункти Харківської області, в тому числі м. Харків. Внаслідок обстрілів постраждали 25 людей, серед них – 6-річна дівчинка, 5 людей загинуло.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області. За тиждень через російський терор загинули 5 людей, 25 зазнали поранень.

