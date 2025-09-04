Розбирали FPV-дрон: на Харківщині унаслідок вибуху загинули двоє людей

На Харківщині внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків, ще двоє постраждали. Відомо, що чоловіки намагалися розібрати FPV-дрон.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Відомо, що місцеві жителі розбирали FPV-дрон і той здетонував.

"4 вересня до поліції надійшло повідомлення від старости селища Козача Лопань, що на сусідському подвір’ї відбувся вибух. На місці від отриманих поранень загинули цивільні чоловіки 41 та 51 років. Ще два жителі 39 та 49 років зазнали вибухових поранень", — кажуть правоохоронці.

Постраждалих доставили до медичного закладу.

Наразі слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Поліція нагадує: "не підходьте та не торкайтеся вибухових пристроїв. У разі виявлення небезпечного предмета телефонуйте на номери спеціальних ліній "101" та "102".