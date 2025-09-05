Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом

Строк дії запобіжного заходу - до 10 жовтня 2025 року. 

Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом
Володимир Бондаренко
Фото: kmr.gov.ua

Суд залишив екссекретаря Київради Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Строк дії запобіжного заходу - до 10 жовтня 2025 року. 

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Печерським районним судом міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому заступнику міського голови-секретарю Київської міської ради. Строк дії запобіжного заходу - до 10 жовтня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу Бондаренка

  • 10 липня 2025 року слідчі ДДР повідомили Бондаренку про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).
  • За даними слідства, у 2022-2023 роках він безпідставно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, хоча той у цей час проходив службу у ЗСУ. Це завдало збитків державі на понад 690 тисяч гривень.
  • 11 липня суд призначив Бондаренку цілодобовий домашній арешт до 10 вересня. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies