Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом

Суд залишив екссекретаря Київради Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Строк дії запобіжного заходу - до 10 жовтня 2025 року.

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Печерським районним судом міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому заступнику міського голови-секретарю Київської міської ради. Строк дії запобіжного заходу - до 10 жовтня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу Бондаренка