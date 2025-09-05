Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом

Суд залишив екссекретаря Київради Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Строк дії запобіжного заходу - до 10 жовтня 2025 року.
"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Печерським районним судом міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому заступнику міського голови-секретарю Київської міської ради. Строк дії запобіжного заходу - до 10 жовтня 2025 року", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про справу Бондаренка
- 10 липня 2025 року слідчі ДДР повідомили Бондаренку про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).
- За даними слідства, у 2022-2023 роках він безпідставно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, хоча той у цей час проходив службу у ЗСУ. Це завдало збитків державі на понад 690 тисяч гривень.
- 11 липня суд призначив Бондаренку цілодобовий домашній арешт до 10 вересня. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.