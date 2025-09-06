​У Харкові викрили чоловіка, який за $3000 обіцяв відстрочку від мобілізації

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав 3000 доларів за нібито допомогу в отриманні відстрочки від мобілізації.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зловмисник отримав підозру в отриманні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

За даними слідства, харків’янин запропонував знайомому «вирішити питання» щодо взяття на військовий облік та отримання відстрочки від призову до ЗСУ. Він запевняв, що має вплив на посадових осіб районного ТЦК.

Щоб змусити чоловіка погодитися на умови, підозрюваний погрожував, що у разі відмови до нього приїде група оповіщення та мобілізує його до війська.

4 вересня під час зустрічі в Харкові він отримав від «клієнта» 3000 доларів. Після цього його затримали правоохоронці.

Зловмисникові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.