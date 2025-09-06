Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Харкові викрили чоловіка, який за $3000 обіцяв відстрочку від мобілізації

Зловмисник запевняв «клієнтів» у своїх зв’язках із ТЦК.

​У Харкові викрили чоловіка, який за $3000 обіцяв відстрочку від мобілізації
затримання зловмисника

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав 3000 доларів за нібито допомогу в отриманні відстрочки від мобілізації.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зловмисник отримав підозру в отриманні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

За даними слідства, харків’янин запропонував знайомому «вирішити питання» щодо взяття на військовий облік та отримання відстрочки від призову до ЗСУ. Він запевняв, що має вплив на посадових осіб районного ТЦК.

Щоб змусити чоловіка погодитися на умови, підозрюваний погрожував, що у разі відмови до нього приїде група оповіщення та мобілізує його до війська.

4 вересня під час зустрічі в Харкові він отримав від «клієнта» 3000 доларів. Після цього його затримали правоохоронці.

Зловмисникові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies