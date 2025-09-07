Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Російський дрон атакував цивільний мікроавтобус у Слов'янську, є жертви

П'ятеро пасажирів постраждали, одна людина загинула.

Російський дрон атакував цивільний мікроавтобус у Слов'янську, є жертви
Фото: Вадим Лях

Російські загарбники вранці атакували FPV-дронами мікроавтобус у Слов'янську Донецької області - одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Неділя, 7 вересня. У Словʼянську недобрий ранок. Біля 7:20 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. В районі БЗС fpv-дрон влучив у мікроавтобус", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ударів одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення.

Через загрозу ударів FPV-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною. Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежений.
﻿
