Російський дрон атакував цивільний мікроавтобус у Слов'янську, є жертви

Російські загарбники вранці атакували FPV-дронами мікроавтобус у Слов'янську Донецької області - одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення.
Про це повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.
"Неділя, 7 вересня. У Словʼянську недобрий ранок. Біля 7:20 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. В районі БЗС fpv-дрон влучив у мікроавтобус", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок ударів одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення.
Через загрозу ударів FPV-дронів ділянка траси Київ-Довжанський від виїзду з міста з боку Словкурорту до повороту на Маяцьке лісництво є небезпечною. Рух транспорту вказаною ділянкою тимчасово обмежений.
- Загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення склала 3589 загиблих і 8025 поранених.